Santo Stefano Magra la lunga vicenda dell’ex area Sirma 9 alloggi passano al Comune

Santo Stefano Magra, 23 aprile 2025 – L'amministrazione comunale di Santo Stefano Magra ha trovato una bella sorpresa nell'uovo di Pasqua: una decisione dei giudici amministrativi che chiude a suo favore, almeno per il momento e fatto salvo l'eventuale appello della controparte davanti al Consiglio di stato, una vicenda che si trascina da anni.Con sentenza pubblicata ieri, il Tar della Liguria ha trasferito all'ente la proprietà di 13 posti auto e nove alloggi del palazzo di via Pietro Pozzoli 34. Gli appartamenti in questione sono quelli della scala A, piano secondo, interni 1, 2, 3 e 4, e quelli della scala B, piano secondo, interni 5, 6, 7, 8 e 9. I giudici hanno quindi accolto il ricorso presentato nel 2020 dal Comune, rappresentato dall'avvocato Riccardo Birga, contro F.P. Edilizia srl, rappresentata dagli avvocati Luigi Cocchi e Augusto Tortorelli.

