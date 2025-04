Spazionapoli.it - Milinkovic e non solo, Napoli-Torino all’insegna anche del mercato: spunta l’osservato speciale

Oltre al già noto interesse per-Savic, la trasferta delsarà utile per approfondire altre trattative.Domenica 27 aprile, alle ore 20:45, ilaffronterà ilal Diego Armando Maradona. Un match difficile che potrebbe segnare le sorti di un intero campionato. Al tempo stesso la gara potrebbe rivelarsi utile ad entrambi i club per parlare di alcuni possibili trasferimenti.Non è una novità il forte interesse delper il portiere delVanja-Savic: il serbo è uno dei migliori portieri in Serie A e sta stupendo tutti grazie alle sue ottime prestazioni., però, non è l’unico giocatore che verrà monitorato durante il match.Interesse delper Simeone: i dettagliIl club granata è alla ricerca di un attaccante col fiuto del gol e potrebbe tornare alla carica per acquistare Giovanni Simeone.