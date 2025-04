Conclave è già partita la lotta la vera posta in gioco

Il rituale è millenario, come millenaria è la Chiesa cattolica. C'è un cerimoniale rigoroso che, in realtà, ha subito qualche modifica (qualcuna voluta proprio da Bergoglio): ma ci sono anche passaggi obbligati, tempi da rispettare, procedure che non possono essere disattese perché più che mai qui la forma è sostanza e la sostanza è qualcosina in più. Quella che Papa Francesco è morto ieri mattina, il suo decesso è stato accertato dal Camerlengo, ruolo rivestito dal cardinale americano di origine irlandese Kevin Joseph Farrell, il quale è, secondo l'ordinamento ecclesiastico, colui che amministra i beni temporali della Santa Sede sia quando il pontefice è assente, sia in queste circostanze che più propriamente vengono indicate come di "sede vacante".Il Camerlengo ha dunque riportato sul certificato di morte la frase latina: Vere papa mortuus est (che significa Il papa è veramente morto).

