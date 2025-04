Gaza il ministro israeliano Smotrich Il ritorno degli ostaggi non è il nostro obiettivo primario

Tgcom24.mediaset.it - Gaza, il ministro israeliano Smotrich: "Il ritorno degli ostaggi non è il nostro obiettivo primario" Leggi su Tgcom24.mediaset.it I rappresentanti di Qatar ed Egitto, mediatori nei negoziati tra Hamas e Israele, hanno proposto un nuovo accordo che prevede un cessate il fuoco per cinque-sette anni

