Ilgiorno.it - Svolta nella terapia genica: scoperto da un team pavese come evitare reazioni avverse

Leggi su Ilgiorno.it

Pavia – Nuove prospettive per rendere ladelle malattie cerebrali più sicura ed efficace. In uno studio del Dipartimento di Biologia e Biotecnologie dell’Università di Pavia pubblicato su Nature Communications si trovano le soluzioni per la prevenzione dellea carico delle cellule del sistema nervoso.La, che prevede l’introduzione di geni sani nell’organismo per curare le malattie, si sta dimostrando molto promettente per il trattamento di disturbi del cervelloil Parkinson e l’Alzheimer oppure la Sla, l’atrofia muscolare spinale, l’adrenoleucodistrofia legata all’X e la malattia di Huntington. Per somministrare queste terapie, gli scienziati utilizzano virus modificati o altri strumenti per trasportare il materiale genetico nell’organismo attraverso il flusso sanguigno o direttamente in aree specifiche.