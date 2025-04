Papa Francesco da oggi omaggio dei fedeli alla salma a San Pietro

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) –L’abbraccio dei. Ladel Pontefice dasarà esposta per 3 giorni nella Basilica di San, in vista dei funerali in programma sabato 26 aprile. Alle 9 diil feretro sarà portato nella Basilica e, dopo la traslazione, Sanresterà aperta ai. Dalle 11 fino a mezzanotte sarà possibile rendere. Domani l’orario sarà più esteso, dalle 7 a mezzanotte, mentre venerdì le porte della Basilica saranno aperte dalle 7 alle 19. Per la morte delil Consiglio dei ministri ha proclamato cinque giorni di lutto a partire dal 22 aprile. Al capo della Protezione civile Fabio Ciciliano l’organizzazione e la gestione dei funerali e della cerimonia per l’inizio del ministero del nuovo Pontefice. “Ci aspettiamo l’arrivo di 200-250mila persone”, dice Ciciliano in un’intervista all’Adnkronos, delineando il funzionamento dell’enorme meccanismo di gestione e sicurezza che potrebbe avvalersi anche del sistema It Alert.