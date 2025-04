Ilrestodelcarlino.it - Baby gang violenta alla sbarra: 13 minorenni a processo per rapina e aggressioni

Modena, 23 aprile 2025 – Tredici ragazzi tra i 15 e i 17 anni e 26 vittime, tutte coetanee degli aggressori per oltre venti episodi di violenza avvenuti a Modena, davanti alle scuole o in autostazione tra ottobre e gennaio di quest’anno. Parliamo dei diversi gruppi di giovanitori, i membri delle cosiddette ‘’ fermati dagli agenti della squadra mobile e dei carabinieri dopo minuziose e delicate indagini. Per tutti il Gip del tribunale dei minori di Bologna, su richiesta della procura ha emesso il decreto di giudizio immediato e l’udienza è stata fissata per il prossimo otto ottobre. A gennaio erano stati individuati cinque dei diversi responsabili dei colpi e delle violenze, accusati a vario titolo diaggravata e lesioni per atti messi a segno tra il 28 ottobre ed il 19 novembre.