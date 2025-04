Violentata da quattro uomini in spiaggia a Lido di Classe il racconto della minore in ospedale

quattro, lei pensa fossero tutti di origine straniera. Hanno a suo dire abusato di lei in spiaggia a Lido di Classe, non distante da una struttura ricettiva. E poi sono spariti nel nulla. Una violenza sessuale di gruppo quella descritta da una minorenne forlivese per la quale sono subito scattate le verifiche dei carabinieri. Il vaglio è a tutto tondo, a partire dal racconto della giovane la quale è finita in ospedale a Ravenna. Ed è stato proprio l’apposito protocollo, subito attivato dai sanitari, che ha fatto immediatamente scattare le verifiche degli inquirenti.La minore ha collocato la vicenda nella notte tra venerdì e sabato, vigilia di Pasqua. Non è ancora chiaro come sia stata avvicinata né le esatte modalità con le quali i quattro avrebbero abusato di lei. Ilrestodelcarlino.it - “Violentata da quattro uomini in spiaggia a Lido di Classe”: il racconto della minore in ospedale Leggi su Ilrestodelcarlino.it Ravenna, 23 aprile 2025 – In, lei pensa fossero tutti di origine straniera. Hanno a suo dire abusato di lei indi, non distante da una struttura ricettiva. E poi sono spariti nel nulla. Una violenza sessuale di gruppo quella descritta da unanne forlivese per la quale sono subito scattate le verifiche dei carabinieri. Il vaglio è a tutto tondo, a partire dalgiovane la quale è finita ina Ravenna. Ed è stato proprio l’apposito protocollo, subito attivato dai sanitari, che ha fatto immediatamente scattare le verifiche degli inquirenti.Laha collocato la vicenda nella notte tra venerdì e sabato, vigilia di Pasqua. Non è ancora chiaro come sia stata avvicinata né le esatte modalità con le quali iavrebbero abusato di lei.

Ulteriori approfondimenti disponibili online: “Violentata da quattro uomini in spiaggia a Lido di Classe”: il racconto della minore in ospedale; Ostia, tre giovani abusate in spiaggia a Ferragosto: due uomini arrestati e condannati a 3 anni di carcere; Stupro di gruppo la notte di Capodanno, tre condanne; Giovane violentata sul lungolago di Stresa: la procura ha chiuso del indagini; Ostia, molestano tre ragazzine in spiaggia e rischiano il linciaggio: condannati.

Ulteriori approfondimenti disponibili online: Drogata e violentata durante festa in spiaggia, soccorsa sotto choc la mattina dopo: indagini in corso.