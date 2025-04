Lanazione.it - “Papa Francesco, tra migliaia di persone, scelse proprio noi”: il racconto di una coppia

Spoleto, 23 aprile 2025 – «per il nostro 50esimo anno di nozze ci ha ricevuto personalmente e ci ha regalato due rosari in argento con lo stemmale». A meno di un anno da quella preziosa e importante visita in Vaticano, Antonio Sbicca e sua moglie Maria si domandano ancora: «Ma è successoa noi?».Era il 21 agosto dell’anno scorso quando ladi Spoleto per festeggiare le nozze d’oro ha deciso di andare in udienza dal.«Era mattina – afferma Antonio – ci trovavamo nella sala Nervi in Vaticano tradi, quando arriva ilin carrozzina. Mentre passa vicino a noi ho avuto l’alzata di ingegno di dire ’eminenza Io e mia moglie ci siamo conosciuti in Svizzera, andavamo a scuola insieme ed il 21 agosto del 1974 ci siamo sposati a Rosolini in Sicilia, festeggiamo le nozze d’oro’.