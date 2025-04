Lanazione.it - Le mani “sante” di Wue. Il bacio di Papa Francesco al clochard che aiuta i poveri

Viareggio, 23 aprile 2025 – Prima di entrare nella sala del Concistoro si erano raccomandati con Wue, sul cerimoniale da seguire: “Quando ti troverai di fronte al Santo Padre – gli dissero – accenna un inchino.”.Ma fu, nel giorno del suo 86esimo compleanno, a stravolgere ogni protocollo. Stringendo e baciando la mano all’ultimo fra gli ultimi.A Gian Piero, che tutti a Viareggio hanno conosciuto come “Wue“. Ilche ha vissuto a lungo in Darsena sotto i portici di piazza Lorenzo Viani – l’artista che ai vageri ha dedicato le sue opere – e che nel dicembre del 2022 ha ricevuto dal Pontefice la grazia del premio “Madre Teresa di Calcutta“, “per aver dato amore aicome lui, con le monetine che nessuno vuole, che raccoglie e poi trasforma in generi alimentari che dona a chi ha meno di lui.