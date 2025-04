Notizieaudaci.it - Buon onomastico Giorgio oggi 23 aprile, immagini di auguri da condividere

Si festeggia23San, venerato come santo megalomartire cristiano. Morì prima di Costantino I, probabilmente sotto le mura di Nicomedia, secondo alcune fonti nel 303. Il suo culto è molto diffuso ed è antichissimo, risalendo almeno al IV secolo.San, la visione di Dio in carcere dopo la condanna di DioclezianoIl martiro sarebbe avvenuto sotto Diocleziano stesso (che però in molte versioni è sostituito da Daciano, imperatore dei Persiani), il quale avrebbe convocato settantadue re per decidere quali misure prendere contro i cristiani per sterminarli. In carcere, dopo essere stato picchiato e lacerato, ebbe una visione di Dio che gli predisse sei anni di tormenti, tre volte la morte e tre volte la resurrezione. La resurrezione e la conversione di Anatolio e dei suoi soldatiTagliato in due con una ruota piena di chiodi e spade,resuscitò, operando la conversione del magister militum Anatolio con tutti i suoi soldati, che vennero uccisi a fil di spada; entrò in un tempio pagano e con un soffio abbatté gli idoli di pietra; convertì l’imperatrice Alessandra che venne martirizzata.