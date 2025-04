Lanazione.it - Montecatini, polemiche su erba alta e sfalci, “Verde pubblico non curato”

Terme, 23 aprile 2025 – L’cresce rigogliosa in varie aiole dove sorgono gli alberi e su alcuni marciapiedi e in città scoppianoe arrivano lamentele. I montecatinesi hanno sempre avuto un’altissima aspettativa sulla manutenzione, e il problema degliè stato segnalato in varie zone della città, dall’area musicisti alla Riviera Nannini, passando per viale IV Novembre.Le squadre della ditta che cura il, ieri, erano in azione, ma ci sono punti arretrati da sistemare. Il Comune lamenta rallentamenti causati dagli ultimi giorni di maltempo che, insieme alla stagione primaverile hanno causato questa situazione.La vicenda, in ogni caso, è finita sul tavolo del dibattito politico. A intervenire è il consigliere di minoranza Andrea Bellettini (Fanucci Sindaco).