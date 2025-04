Juventus su Lookman quanti dubbi Il caso Koopmeiners i soldi tanti e il fattore Gasp Primapagina

Fra gli obiettivi della Juventus per l'attacco del futuro, c'è anche Ademola Lookman, classe 1997 dell'Atalanta. Il Pallone d'Oro africano sarebbe stato individuato dalla società bianconera fra i rinforzi ideali per rendere più competitiva la squadra, sia in Italia che in Europa.

