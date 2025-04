Marina Militare online il bando per i corsi velici estivi all’Accademia Navale i requisiti e come fare domanda

bando per partecipare ai corsi velici estivi organizzati dalla Marina Militare che si svolgeranno a luglio, per 10 giorni, all'Accademia Navale di Livorno. Oltre che a Taranto, a La Maddalena e a Venezia. Si tratta di un appuntamento organizzato per conto del ministero. Livornotoday.it - Marina Militare, online il bando per i corsi velici estivi all’Accademia Navale: i requisiti e come fare domanda Leggi su Livornotoday.it Sono 400 i posti a messi aper partecipare aiorganizzati dallache si svolgeranno a luglio, per 10 giorni, all'Accademiadi Livorno. Oltre che a Taranto, a La Maddalena e a Venezia. Si tratta di un appuntamento organizzato per conto del ministero.

Altre fonti ne stanno dando notizia: DIFESA, SPORT E GIOVANI: ONLINE IL BANDO DI CONCORSO 2025 PER I CORSI VELICI ESTIVI DELLA MARINA MILITARE - n.20; Concorso Ufficiali Marina Militare 2025: bando e requisiti per 43 posti; Concorso Marina Militare 2025: bando per 2.500 Volontari VFI, basta la licenza media; Concorso VFI Marina Militare 2025 1°Blocco, bando online per 2500 posti: requisiti e come fare domanda; Marina Militare: on line il bando di concorso per VFP1 per il 2020.

Se ne parla anche su altri siti: Online il bando 2025 per i corsi velici della Marina Militare; Concorso Marina Militare: Online il Bando da 266 Posti per Allievi Marescialli | Bando e Domanda; Concorso per 266 Allievi Marescialli Marina Militare 2025: Bando; Bando per 266 allievi marescialli della Marina Militare: tutti i dettagli sul concorso 2025-2027; Concorso Marina Militare 2025: aperto il bando per 266 Allievi Marescialli.