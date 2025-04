Lanazione.it - Padre e figlio: quel feroce litigio finisce nel sangue. Grave il killer di Gucci

Santa Maria a Monte (Pisa), 23 aprile 2025 – Il sicario che nel 1995 uccise Maurizioieri mattina ha tentato di uccidere ilsparandogli due colpi al volto con una pistola di piccolo calibro. Poi ha rivolto l’arma contro se stesso. Lotta tra la vita e la morte all’ospedale di Cisanello a Pisa Benedetto Ceraulo, 63 anni, originario di Caltanisetta. Ha un proiettile conficcato in testa.Le sue condizioni, stando alle frammentarie notizie che trapelano, sono disperate. Il, Gaetano, è stato raggiunto da due proiettili al volto. Se la caverà, dopo un intervento eseguito all’ospedale di Pontedera.Sono da poco passate le 10,30 del martedì di Pasqua in via Fontine, strada della campagna collinare di Santa Maria a Monte. Una lite.Un diverbio familiare sarebbe alla base del tentato omicidio-suicidio.