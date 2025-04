A cosa serve il tricolore sulle bare bianche e il crocefisso se poi Cristo in queste case non ci entra così Rocco Hunt sulla strage di Scampia

cosa serve dopo, il presidente che fa le condoglianze, il tricolore sulle bare bianche, a cosa serve il crocefisso se poi Cristo in queste case non ci entra?”. Sono solo alcuni dei versi durissimi di uno dei brani inediti di Rocco Hunt dal titolo “Demone Santo”, racchiuso nel nuovo disco “Ragazzo da giù”, in uscita venerdì 24 aprile. L’artista ha voluto dire la sua sulla strage di Scampia, quando il 24 luglio scorso alla Vela Celeste il ballatoio in ferro del terzo piano si è staccato, travolgendo i piani inferiori. Sono morte tre persone, dodici i feriti, di questi anche bambini tra i 2 e gli 8 anni di età.“Spero che lo Stato se ne accorga della situazione che c’è e che non accadano più tragedie come quella che abbiamo visto a Scampia, ma non solo. Ilfattoquotidiano.it - “A cosa serve il tricolore sulle bare bianche e il crocefisso se poi Cristo in queste case non ci entra?”: così Rocco Hunt sulla strage di Scampia Leggi su Ilfattoquotidiano.it “Quelle povere creature morte sotto al ballatoio per me sono vittime dello stato e dell’abbandono (.) Adopo, il presidente che fa le condoglianze, il, ailse poiinnon ci?”. Sono solo alcuni dei versi durissimi di uno dei brani inediti didal titolo “Demone Santo”, racchiuso nel nuovo disco “Ragazzo da giù”, in uscita venerdì 24 aprile. L’artista ha voluto dire la suadi, quando il 24 luglio scorso alla Vela Celeste il ballatoio in ferro del terzo piano si è staccato, travolgendo i piani inferiori. Sono morte tre persone, dodici i feriti, di questi anche bambini tra i 2 e gli 8 anni di età.“Spero che lo Stato se ne accorga della situazione che c’è e che non accadano più tragedie come quella che abbiamo visto a, ma non solo.

