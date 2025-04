Lanazione.it - Prato, spariscono le rose dalla ciclabile. Viale più spoglio. “Presto verranno ripiantate”

, 23 aprile 2025 – La primavera è il periodo dell’anno che invita ad uscire, richiama i colori e la natura che sboccia. Peccato che inGalilei si respiri un’aria del tutto diversa. Leche adornavano il percorso, regalando colore e profumo a chi passeggiava o faceva allenamento, sono scomparse da settimane. Al loro posto, è rimasta una striscia di terra e cemento.La decisione di rimuovere leha suscitato molte polemiche tra i residenti e i frequentatori abituali del tracciato, che ora si chiedono se questa scelta fosse davvero necessaria. l cambiamento è legato al progetto della Ciclovia del Sole, una grande iniziativa europea che prevede la realizzazione di una pistache collegherà Capo Nord a Malta, passando per diversi paesi del continente.Questo ambizioso progetto attraverserà anche l’Italia e, in particolare, la provincia di, che è stata individuata come un’area cruciale.