Di Napoli Inter Milan I valori si azzerano e la classifica non conta

Arturo Di Napoli parla di Inter-Milan, ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Per l'ex attaccante non ci sono favoriti in questa partita. NO FAVORITI – Su Tmw Radio, un Arturo Di Napoli più diplomatico per il derby tra Inter e Milan: «Inzaghi ha fatto un lavoro straordinario, ha aumentato il valore dell'Inter. Sul derby però dico che i valori si azzerano, le motivazioni sono uguali per tutti e le posizioni in classifica non valgono. In un derby è sempre così. Non si pensa al campionato, alla Champions, si pensa solo a questa partita. L'Inter punta al Triplete, ci pensa sul serio».