Ilrestodelcarlino.it - Lotta all’Alzheimer: ecco il progetto dell’Ausl per aiutare i familiari

Imola, 23 aprile 2025 – Al via un nuovo ciclo di incontri, organizzati dall’Ausl, dedicati aidi persone affette da disturbi della memoria e deterioramento cognitivo.Questoè stato ideato per fornire supporto pratico ed emotivo ai caregiver, offrendo strumenti e conoscenze utili per affrontare le difficoltà quotidiane con maggiore serenità e consapevolezza.“Prendersi cura di una persona con deterioramento cognitivo può essere un compito complesso e impegnativo – spiega Mabel Martelli, responsabile del Centro disturbi cognitivi e del ‘demenze’di Imola –. Con questo percorso, vogliamo non solo aumentare le conoscenze dei, ma anche creare uno spazio di ascolto e confronto per supportarli nel loro importante ruolo”.Gli incontri si terranno al Teatro Lolli, Casa della Comunità di Imola (ex Ospedale Vecchio), in via Caterina Sforza 3, e saranno distribuiti tra oggi e il 20 maggio con inizio alle 16.