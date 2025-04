Quotidiano.net - Semeraro, l’amico di Papa Francesco. “Mi ha detto: fai il bravo. E’ stato un addio”

Roma, 23 aprile 2025 – "L’ultima volta che ci siamo visti nel suo appartamento, lunedì prima di Pasqua, mi fa, come faceva spesso al commiato, “portate bien“, “fai il”. Per me era un saluto da fratello maggiore. Una frase consueta con la quale da sempre mi salutava. Non immaginavo certo, almeno io, una morte in pochi giorni, una morte che mi ha preso di sorpresa, tanto più dopo la sua uscita di domenica mattina in Piazza San Pietro in mezzo ai fedeli. Quando l’ho saputo ero nella cappella privata per recitare la liturgia delle ore: ho provato una grande emozione e ho continuato a pregare".A raccontare gli ultimi giorni del, ma anche il"amico gioioso e ironico, pronto alla battuta" e ildelle "periferie umane" e del "chiostro e della pampas" è il cardinale Marcello, scelto dal Pontefice per la guida del Dicastero dei Santi, legato da un lungo rapporto di confidenza e familiarità con Jorge Mario Bergoglio.