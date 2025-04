Ilgiorno.it - “Era felice con i giovani. Il cinque battuto su ogni mano valeva più di mille discorsi”. Don Patella ricorda l’incontro tra Papa Francesco e i chierichetti

Busto Garolfo (Milano) – «Non disse molte parole ma quelsudeipiù diper un attimo è stato il vecchio amico di sempre che nessuno di noi dimenticherà mai». Non trattiene le lacrime don Giovannidallo scorso anno parroco dell’Unità Pastorale di Busto Garolfo e Olcella, nel raccontareconla mattina del 10 maggio 2023 quando con ie le loro famiglie, venne ricevuto in piazza San Pietro in occasione dell’udienza generale del mercoledì.Una settantina di persone tra ragazzi e genitori sono saliti i gradini che portano alla copertura centrale per un saluto speciale alche ha voluto incontrare personalmentechierichetto. «Dai suoi occhi – prosegue don Giovanni - si intuiva la gioia di trovarsi circondato da tutti quei ragazzi vestiti di bianco come durante la Messa.