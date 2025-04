La Fiorentina vuole ripetere la operazione di GEA con Müller

Donde el Manchester United vio un fin de ciclo, la Fiorentina encontró oro. En el verano de 2023, el cuadro mancuniano dejó escapar a David De Gea tras 12 años en Old Trafford. El portero español no tuvo prisa por encontrar un nuevo destino, disfrutó de un tiempo de desconexión y, un año después, volvió a ponerse los guantes al fichar por el equipo italiano por una temporada. Actualmente, es uno de los mejores porteros de toda la Serie A.En 29 partidos de Serie A, De Gea ha encajado 29 goles (uno por partido) y ha logrado dejar su portería a cero en 11 de ellos, siendo clave para que la Fiorentina ocupe el octavo puesto de la tabla con 53 puntos, estando metidos de lleno en la pelea por Europa. Sin embargo, podrían lograr un billete directo a la Europa League si consiguen eliminar al Betis en las semifinales de la Conference League y superar posteriormente al ganador de la otra eliminatoria entre Chelsea y Djurgårdens.

