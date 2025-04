Agi.it - Il Pd contro la stretta sulla canapa". E cita Mussolini

Leggi su Agi.it

AGI - Tutto pur di cancellare l'articolo 18 del decreto sicurezza, quello che vieta ogni attività economica relativa alle infiorescenze dellaindustriale. Anche lazione di Benito. Se poi a riprendere le parole del fondatore del fascismo è un deputato del Partito Democratico, significa che il tema è quanto mai sentito. Le parole di"Laè stata posta all'ordine del giorno della nazione, perché per eccellenza autarchica è destinata ad emanciparci quanto più possibile dal gravoso tributo che abbiamo ancora verso l'estero nel settore delle fibre tessili. Non è solo il lato economico agrario, c'è anche il lato sociale la cui incidenza non potrebbe essere posta meglio in luce che dalla seguente cifra: 30.000 operai ai quali dà lavoro l'industria canapiera italiana".