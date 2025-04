Monsignor Pennisi Il Papa puntava alla scomunica delle mafie ma fu bloccato in Vaticano

Repubblica.it - Monsignor Pennisi: “Il Papa puntava alla scomunica delle mafie, ma fu bloccato in Vaticano” Leggi su Repubblica.it L’ex arcivescovo di Monreale faceva parte della commissione voluta dal pontefice per studiare un’azione di contrasto contro la criminalità organizzata e la corruzione

