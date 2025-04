Grosseto una ciclabile nel futuro Dieci chilometri illuminati

Grosseto, 23 aprile 2025 – In bici da Grosseto a Marina. Da ieri ci si potrà andare anche di notte. Sono stati infatti completati i lavori del nuovo impianto di pubblica illuminazione installato lungo la pista ciclabile che collega il capoluogo e la frazione balneare. Un intervento atteso e strategico, che coniuga efficienza energetica, sostenibilità e valorizzazione del territorio.L'impianto si estende in un percorso di circa 10 chilometri ed è composto da 372 pali, con un'installazione di cavi elettrici della stessa lunghezza e sei quadri elettrici, per una potenza complessiva di 12 kW.Il sistema di illuminazione utilizza lampade a led con tecnologia adattiva: l'impianto rimane attivo dal crepuscolo all'alba al 20% della potenza, incrementando automaticamente l'intensità luminosa al passaggio di un utente.

