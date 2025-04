Rivolta d’Adda ladri all’assalto di una villa padrone a tu per tu con i banditi

Rivolta d'Adda (Cremona) – ladri in casa a Rivolta d'Adda, scoperti dai proprietari. Rientrati intorno alla mezzanotte del giorno di Pasquetta, i padroni di una villa in via Giulio Cesare hanno trovato due banditi che stavano frugando nella cassaforte.I ladri sono penetrati nella villa passando dal cancello e poi forzando una porta-finestra, probabilmente intorno alle 11.30. I malviventi hanno perlustrato tutte le stanze fino a trovare la cassaforte al primo piano, di cui probabilmente conoscevano l'esistenza visto che avevano con sé un flessibile da utilizzare per aprirla. Una volta rinvenuta la cassaforte, appunto con il flessibile i banditi sono riusciti ad aprirla e a impossessarsi di tutti i soldi e i gioielli contenuti. Ma mentre stavano svuotando il forziere, ecco rientrare nella villa i padroni.

