Lo sbadiglio esiste anche per i pesci ed è contagioso

(Adnkronos) –Loper i. E pure per i. Per la prima volta un team di ricerca delle Università di Pisa ha dimostrato chegli zebrafish – piccolid’acqua dolce noti per le loro capacità sociali e le somiglianze genetiche con l’uomo – sono in grado di ‘contagiarsi’ a vicenda sbadigliando. Un comportamento che finora era stato documentato solo in mammiferi e uccelli, lasciando credere che fosse esclusivo degli animali a sangue caldo con sistemi sociali evoluti. Lo studio pubblicato su “Communications Biology” apre così nuovi scenari sull’origine di questa ‘risonanza motoria’ e suggerisce che le radici del contagio dellopotrebbero risalire a più di 200 milioni di anni fa. I ricercatori hanno osservato che, in risposta ai video di altri zebrafish che sbadigliano, iprotagonisti dell’esperimento tendevano a fare altrettanto, con una frequenza quasi doppia rispetto ai video di controllo, in cui si mostravano normali comportamenti respiratori.