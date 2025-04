Borsa di Tokyo in rialzo Nikkei guadagna 155 grazie a intesa USA Cina

Borsa di Tokyo avvia la seduta in aumento, trainata dalla nuova accelerazione fatta segnare dagli indici statunitensi dopo le recenti aperture fatte dall'amministrazione Trump sulle possibilità di un'intesa con la Cina e l'attenuarsi delle tensioni sull'operato del presidente della Fed, Jerome Powell.In apertura il Nikkei segna un progresso dell'1,55% a quota 34.751,54, con un guadagno di 530 punti. Sul mercato dei cambi lo yen interrompe temporaneamente il processo di rivalutazione sul dollaro, trattando a 142,50, mentre è stabile sull'euro, a un valore di poco superiore a 162. Quotidiano.net - Borsa di Tokyo in rialzo: Nikkei guadagna l'1,55% grazie a intesa USA-Cina Leggi su Quotidiano.net Ladiavvia la seduta in aumento, trainata dalla nuova accelerazione fatta segnare dagli indici statunitensi dopo le recenti aperture fatte dall'amministrazione Trump sulle possibilità di un'con lae l'attenuarsi delle tensioni sull'operato del presidente della Fed, Jerome Powell.In apertura ilsegna un progresso dell'1,55% a quota 34.751,54, con un guadagno di 530 punti. Sul mercato dei cambi lo yen interrompe temporaneamente il processo di rivalutazione sul dollaro, trattando a 142,50, mentre è stabile sull'euro, a un valore di poco superiore a 162.

