Lanazione.it - Chianciano, caccia ai banditi della sala slot “Pistola puntata alla tempia: erano in due”

Terme, 23 aprile 2025 – “Ho un figlio piccolo, vi prego non fatemi del male”: la testimonianzacassiera rapinata aTerme fa luce sull’accaduto. Una manciata di secondi che sembrano durare un’eternità. È il racconto agghiacciantegiovane cassieradiTerme, vittima di una brutta rapina avvenuta nella notte di Pasqua.circa le 22 di domenica quando due uomini, con il volto coperto da passamontagna e armati, hanno fatto irruzione nel locale, puntando unadonna. “Dacci tutti i soldi!”, hanno urlato, minacciandola di morte.“Sono sotto shock – racconta la donna – ho pensato solo a mio figlio, ho pregato che non mi facessero del male. Ho detto loro: ‘Ho un figlio piccolo, vi prego non fatemi del male’.