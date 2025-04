Ilgiorno.it - “Messaggi nella notte per accendere i cuori. Il mio omaggio alla città”. A Milano le luci (artistiche) di Marco Nereo Rotelli

Leggi su Ilgiorno.it

– “Ama“, si legge sui palazzi della. Nel quartiere Varesina durante la Design Week il romantico e potenteo spiccava luminoso. È ladel futuro, immersa in una luce poetica che dona emozioni e trasmette valori. Ideata da un artista e architetto abile nel fondere la sua arte con gli ambiti più svariati, per dialogare con il mondo. Poeta di segni, colore, luce. È, che dietro le sue lenti blu, come le suee le sue tele, propone la sua visione per rigenerare lae, insieme, l’umanità. Nel 1300 Dante scriveva “L’amore move il sole e l’altre stelle”. Oggiillumina ladel più antico e assoluto dei sentimenti. Perché? “Io credo che il compito di un artista sia quello di trovare all’interno di questo mondo in metamorfosi accelerata un’autenticità poetica, che poi siamo noi, il nostro essere, con il nostro sentire, la capacità di amare.