La morte di Papa Francesco: "Nostra la croce che indossò nel suo pontificato"

Vidigulfo (Pavia) 22 aprile 2025 - Si è sempre presentato più come vescovo di Roma, che come, Jorge Mario Bergoglio. Si sentiva un pastore di anime e non a caso aveva deciso di indossare unasemplice, ma dal notevole valore simbolico nella quale viene raffigurato proprio un pastore con l’agnello sulle spalle e dietro il suo gregge.Un’opera artigianale realizzata minuziosamente nel laboratorio di via Manenti a Vidigulfo. D’argento, lunga 41 millimetri, larga 26 per 3 di spessore pesa 4,4 grammi è stata disegnata da Antonio Vedele, ex datore di lavoro e maestro di Giuseppe Albrizzi, che quando ha aperto la propria attività ha ricevuto in dono l’originale da riprodurre. Quandoè stato eletto il 13 marzo 2013 e si è affacciato per salutare la piazza, l’artigiano ha riconosciuto subito che quellaera stata creata a Vidigulfo e ha letto il forte simbolismo che lanascondeva con il simbolismo del “buon pastore”.