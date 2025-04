Papa Francesco da oggi omaggio dei fedeli alla salma a San Pietro

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – L'abbraccio dei. Ladel Pontefice dasarà esposta per 3 giorni nella Basilica di San, in vista dei funerali in programma sabato 26 aprile. Alle 9 diil feretro sarà portato nella Basilica e, dopo la traslazione, Sanresterà aperta ai. Dalle 11 .