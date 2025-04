Lanazione.it - La decisione di Giulio: “Lascio il sacerdozio e la Chiesa cattolica”

La Spezia, 23 aprile 2025 - Sfila il collarino ecclesiastico dalla camicia mentre legge le ultime righe della lettera inviata il giorno di Pasqua al vescovo della Diocesi spezzina. CosìMignani, l’ex parroco di Bonassola sospeso a divinis dall’ottobre 2022 per le sue esternazioni e le ’battaglie’ in materia di aborto, eutanasia e coppie arcobaleno, dice basta, annunciando ladi “abbandonare non solo ilministeriale ma anche la mia stessa appartenenza alla”, tanto da allegare alla missiva inviata alla Diocesi una richiesta per “non essere più annoverato fra i battezzati”.Unnetta, annunciata ieri in un video social diventato subito virale, e che l’ormai ex parroco avrebbe maturato nel corso della Quaresima, dopo l’ultimo incontro col vescovo Luigi Ernesto Palletti avvenuto lo scorso 7 marzo.