Inter-news.it - Palmeri spiega: «L’Inter voleva rinviare la partita con la Roma!»

Poche ore fa la Lega Serie A ha ufficializzato lo slittamento di Inter-a domenica alle ore 15. Tancredihato l’andamento della giornata su Sportitalia. SPOSTAMENTO – Tancredihato: «Il lutto nazionale non c’entra, sono 5 giorni. Domani e giovedì ci sono le semifinali di Coppa Italia. Venerdì c’è Atalanta-Lecce, venerdì c’è una manifestazione di stato. Sabato ci sono le esequie del Papa, è diverso. Dopo il CdM è stato annunciato che sabato non si terranno manifestazioni sportive. La Lega Serie A non si aspettava questa situazione. Si capisce come procedere con l’assegnazione degli slot delle partite. Non c’era un senso logistico dialtre partite al di fuori della Lazio aha alzato la voce richiedendo il rinvio dellacon la, perché domenica con la Champions nongiocare».