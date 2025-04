Lanazione.it - Il 23 aprile è la Giornata del libro: Firenze regala un iris e ingresso al museo Bardini

Leggi su Lanazione.it

, 232025 - Oggi è laMondiale dele del diritto d’autore, che nasce sotto l’egida dell'Unesco nel 1996 per promuovere la lettura, la pubblicazione dei libri e la tutela del copyright.Il 23è stato scelto perché è la data della scomparsa di tre scrittori considerati dei pilastri della cultura universale: Miguel de Cervantes, William Shakespeare e Garcilaso de la Vega. Oggi si svolgono iniziative in tutto il mondo – flashmob, reading, eventi letterari, presentazioni di libri – per incoraggiare a scoprire il piacere della lettura, enon è da meno.In regalo une un biglietto per ilOggi si festeggia in Catalogna la Festa di San Jordi, San Giorgio in Italia, patrono di Barcellona. Qui la tradizione vuole che il 23uomini e donne si scambino un dono: l’uomo infattiuna rosa alla sua donna, la donna offre in dono al suo uomo un