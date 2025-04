Casertano 80enne spara due feriti

Casertano, ad Alife, un 80 enne ha ferito a colpi di pistola due persone, proprietari di un centro commerciale, dove si è verificata la sparatoria. L'anziano, Vincenzo Di Matteo,ex dipendente tecnico amministrativo di un istituto scolastico, è stato ricoverato in ospedale per una botta alla testa e nelle prossime ore potrebbe essere fermato dai carabinieri su disposizione della procura di Santa Maria Capua Vetere, mentre le vittime, il 50enne Raffaele Visone e suo cugino Antonio, sono in ospedale ma non sono gravi.

