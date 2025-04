Lanazione.it - Carrara, allarme piccioni. Un condominio “prigioniero” dei volatili in centro

, 23 aprile 2025 - Emergenzanelstorico di. Cattivi odori, escrementi sulle finestre e presenza di parassiti: sono solo alcuni dei problemi segnalati da alcuni residenti della palazzina di piazza Matteotti 15.Problemi di salute e richieste di interventoUn gruppo di residenti del centralissimo edificio chiede urgentemente un intervento di sanificazione e di bonifica dell’intera struttura attraverso la rimozione dei nidi e la rimozione degli escrementi di piccione presenti ovunque nel palazzo: dal tetto ai balconi passando per i davanzali. L'obiettivo è evitare disagi e prevenire l’insorgere di problemi di salute che gli stessistanno trasmettendo.Questi uccelli possono trasmettere malattie attraverso il contatto diretto con i loro escrementi, in questo caso depositati sui davanzali e sulle persiane, causando un ventaglio di sintomi in grado di sviluppare molte patologie, dai problemi alla pelle a irritazioni, tosse, difficoltà respiratorie, febbre e problemi gastrointestinali.