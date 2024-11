Oasport.it - Equitazione: Giulia Martinengo Marquet sarà presente a Stoccarda, De Luca andrà in Belgio prima di Riad

Dopo la tappa di Verona, nell’ambito di Fieracavalli, la FEI Jumping World Cup 2024-2025 continua nel suo percorso mettendo in agenda l’evento che si terrà domenica prossima a.Sul campo di gara tedesco l’Italiarappresentata dall’amazzoneche, in sella a uno dei suoi cavalli (Captain Morgan Weering Z, Delta del’Isle e Scuderia 1918 Calle Deluxe), cercherà di ottenere la posizione più alta possibile nella rassegna teutonica, dopo il 26esimo posto arrivato in Veneto montando Delta del’Isle.: l’Italia del salto ostacoli si qualifica per la League of Nations 2025Lorenzo Deinvecedi scena in, a Lier, in un concorso CSI2*/CSIYH1* che gli servirà per preparare poi i Playoff del Global Champions Tour in programma(Arabia Saudita) la prossima settimana.