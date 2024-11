Borsa | l' Europa consolida i rialzi con i conti Milano +07%

Quotidiano.net - Borsa: l'Europa consolida i rialzi con i conti, Milano +0,7%

Le Borse europeeno idi avvio mattinata dopo la conferma del Pil dell'Eurozona, salito nel trimestre dello 0,4% e in scia ad alcune trimestrali migliori delle attese, come quella di Burberry e Siemens, alla conferma dell'outlook dei ricavi di Asml al 2030, chenua a vedere una forte domanda di chip legata all'intelligenza artificiale. Francoforte (+1,1%) guida idavanti a(+0,7%), Parigi (+0,7%) e Londra (+0,2%) mentre i future su Wall Street segnano un piccolo rialzo. A Piazza Affari corre Mps (+12,2%) con il Banco (+3%) in scia all'annuncio dell'acquisizione di una quota del 5% nel Monte. Accelera anche Tim (+2,8%) dopo che l'ad Pietro Labriola, ha aperto al ritorno al dividendo. In attesa dei verbali della Bce, dei dati Usa sui sussidi di disoccupazione e sui prezzi alla produzione e delle parole del presidente della Fed, Jerome Powell, sulle Borse regna un moderato ottimismo, nonostante l'andamento negativo delle Borse asiatiche, che hanno risentito dei dubbi sul piano di stimolo cinese.