Lettera43.it - Berlinale 2025, Todd Haynes sarà presidente della giuria

Laha annunciato ilper la 75esima edizione, in programma dal 13 al 23 febbraioil regista americano, che in carriera ha diretto Safe nel 1995 con Julianne Moore, il film biografico su Bob Dylan I’m Not There con Christian Bale e Heath Ledger nel 2007 e May December con ancora una volta Moore nel 2023. «Per quasi 40 anni, è stata una delle voci più audaci e distintive del cinema americano», hanno spiegato gli organizzatori in una nota. «È amato per la sua grande sensibilità nell’esplorare i mondi interiori degli outsider e delle donne e per le sue affascinanti indagini su genere e identità. Il suo corpus di opere è stilisticamente versatile ma allo stesso tempo inconfondibilmente suo». La nuova edizionerassegna tedescaguidata da Tricia Trittle che ha preso il posto di Carlo Chatrian e Mariette Rissenbeek.