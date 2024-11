Sport.quotidiano.net - Basket, coppe europee: Venezia e Tortona non tradiscono le attese. Battute Ankara e Benfica

, 13 novembre 2024 – Due su due nelle gare del mercoledì per le squadre italiane impegnate nelle. In Eurocup l’Umana Reyersi impone per 75-67 contro il Turk Telekom cercando di rimettersi in carreggiata nella classifica del gruppo B. In evidenza Rodney McGruder autore di 20 punti con 9/12 al tiro da due punti conditi da 6 rimbalzi. Inball Champions League successo in rimonta per la Bertramche stende al PalaFerraris 77-71 il fanalino di codabissando il successo dell’andata e confermandosi in vetta al raggruppamento G. La Bertram soffre nel primo tempo ma esce alla distanza con un super Strautins Nell’ottava giornata della stagione regolare la formazione allenata da Neven Spahija non tradisce le aspettative e riesce a portare a casa l’intera posta in palio dinanzi al proprio pubblico.