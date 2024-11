Lanazione.it - Autopsia sull’operaio morto. Si cerca di ricostruire la dinamica dell’infortunio mortale in cartiera

Lucca, 14 novembre 2024 – La Polizia procede negli accertamenti sul tragico infortunio sul lavoro costato la vita a Luca Cavati, l’operaio 69enne nato a Pescia e residente a Spianatemartedì mattina nel piazzale della“Modesto Cardella“ sotto le ruote di un grosso carrello elevatore. Per ora sono state ascoltate e prese a verbale cinque persone, colleghi di lavoro e camionisti che erano nelle vicinanze quando si è verificato il fatale investimento. Al momento sembra che nessuno abbia in realtà assistito in diretta alla tragedia, ma che tutti si siano attivati subito dopo essersi accorti dell’accaduto, attirati dalle urla di disperazione del conducente del mezzo pesante. Intanto il magistrato di turno, la dottoressa Lucia Rugani, ha deciso di affidare al medico legale Stefano Pierotti l’incarico di effettuare l’sulla salma.