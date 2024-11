Tpi.it - Anticipazioni Uomini e Donne oggi, 14 novembre 2024 | Trono Classico e Over

, giovedì 14è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda, giovedì 14, alle ore 14,45 su Canale 5.accorpati. Ma quali sono ledella puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Ledella puntata diCi sarà spazio anche per le vicende di Mario Cusitore. Morena a distanza di giorni dalla fine della loro conoscenza, continuerà a non rassegnarsi e punterà il dito contro il cavaliere, dichiarando di non aver capito i motivi della loro rottura. La dama arriverà a mettere in discussione il comportamento di Mario, sostenendo che in realtà il suo interesse maggiore sarebbe quello per le telecamere. Mario di nuovo sotto accusa, inizierà a pensare anche un suo possibile abbandono al programma.