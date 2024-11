Cityrumors.it - A Natale bonus anche per i genitori single? Ecco la decisione del governo

Arrivano importanti novità sul fronte fiscale per quanto riguarda un eventuale ampliamento della platea che potrà godere di qualche incentivo economico per le festeAlcuni lavoratori e alcune lavoratrici con almeno un figlio o una figlia a carico, insieme alla tredicesima, riceveranno il cosiddetto. Ma il contributo non si riceve in via automatica, per ottenerlo in busta paga è necessario presentare una autodichiarazione al proprio datore di lavoro sul possesso dei requisiti.Importante novità delper i– Cityrumors.it Per essere sicuri di ricevere l’incentivo economico previsto dalla manovraper le feste 2024, è consigliabile inviare la richiesta al proprio datore di lavoro entro il 30 novembre 2024. Una comunicazione tempestiva consente al datore di lavoro di elaborare la richiesta e verificare i requisiti.