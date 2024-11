Sport.quotidiano.net - Un terzetto tenta la fuga. La statistica: una è di troppo

Leggi su Sport.quotidiano.net

di Stefano Fogliani SASSUOLO Ammesso quella di cui è protagonista il Sassuolo, insieme a Pisa e Spezia, sia davvero una ‘’, come sostengono alcuni addetti ai lavori, mica è detto che sia davvero una ‘per la vittoria’. Perché sarà anche vero che 13 giornate sono un terzo di stagione, sufficiente a suggerire valori non eludibili, ma è altrettanto vero che tali valori sono appunto suggeriti, ed in questo senso si è costretti a ragionare dando un’occhiata a quanto avevano detto le scorse stagioni della Serie B, e mettendo sotto la lente di ingrandimento sia la classifica dopo 13 giornate che quella di fine stagione. Ebbene, si scopre che l’ultima volta che le prime tre dopo 13 giornate erano tali anche a fine stagione era il 2012/13: vinse il Sassuolo – chiusero primi, i neroverdi, che erano primi anche alla 13ma – che salì direttamente in A insieme al Verona – secondo alla 13ma – mentre al Livorno – terzo alla 13ma e alla fine – servirono i playoff.