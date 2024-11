Ilfattoquotidiano.it - Sanremo Giovani si reinventa talent show: un po’ X Factor e un po’ Amici di Maria De Filippi. Ecco i primi tre cantanti promossi

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

C’era grande attesa attorno alla nuova formula di ““. Ieri sera è andata in onda la prima puntata, in seconda serata su Rai Due con alla conduzione Alessandro Cattelan, ed è stata vista da 527.000 telespettatori pari al 3.7% di share. C’è spazio per migliorare gli ascolti sia perché la settimana prossima ci sarà come traino “Belve” di Francesca Fagnani, ma anche perché la gara entrerà nel vivo. Staremo a vedere. Di certo quello che è balzato subito evidente è che nel format ci sono dei riferimenti, nemmeno tanto velati, ad altri duecome “X” (che naturalmente Cattelan conosce molto bene, essendo stato il padrone di casa per anni) e “diDe”.Per quanto riguarda ildi Canale 5 il riferimento non è ai due dei tre semifinalisti Tancredi e Mew che sono stati effettivamente ex concorrenti, quanto al sistema delle “carte”, ossia del disvelamento dell’eliminato con i colori del rosso e del verde sulle rispettive foto mandate sul led.