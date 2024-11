Paura a Torre Archirafi | esonda il torrente Babbo auto trascinate a mare – VIDEO

Leggi su Dayitalianews.com

Scene da incubo arrivano da(frazione di Riposto) dove un nubifragio, da ore sta flagellando la zona: èto ilntetrascinando adi tutto, anche alcune. Sono in corso approfondimenti per capire – come sembra – se le vetture fossero parcheggiate nella zona e, quindi, senza passeggeri a bordo ma, le notizie arrivano in maniera frammentaria. Intanto dalla centrale operativa dei Vigili del Fuoco di Catania arriva la notizia che sono stati 64 gli interventi in tutto il territorio della provincia di Catania.13 interventi in corso riguardano soccorso a persone, danni d’acqua in genere, servizi di assistenza, dissesti statici e recupero divetture e veicoli.I territori principalmente interessati sono i comuni di, Riposto, Giarre, Acireale, Aci Sant’Antonio.