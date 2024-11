Ilrestodelcarlino.it - Non c’è solo chi fugge. Arquata Potest:: "Restiamo e crediamo nello sviluppo turistico"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Contrastare il fenomeno dello spopolamento, che da diversi anni sta purtroppo riguardando le aree interne del Piceno, rappresenta un compito molto complicato. Soprattutto in quei territori che sono stati pesantemente danneggiati dal terremoto di otto anni fa. Di fronte a tante persone che hanno abbandonato i propri paesi di montagna per spostarsi in città o lungo la costa, però, c’è anche chi resiste e si rimbocca le maniche per garantire maggiori servizi che possano convincere tante famiglie a restare in paese o favorire l’arrivo di giovani coppie. E’ il caso, ad esempio, dei volontari di ‘’, una tra le realtà più importanti che si sono costituite ade che in questi anni ha contribuito a riaprire decine di sentieri che erano stati lasciati all’abbandono, rilanciando sul territorio anche il turismo escursionistico.