Bollicinevip.com - Madonna è di nuovo single: la fine della storia con Akeem Morris

Leggi su Bollicinevip.com

è di: laconmettonoalla loro relazionePH Wikipediaha concluso la sua relazione con, il giovane calciatore giamaicano di 28 anni. Dopo una breve parentesi estiva, che aveva attirato l’attenzione dei fan con romantiche apparizioni su Instagram, la popstar e il suo “toyboy” hanno scelto di separarsi. La notizia, riportata in esclusiva dal Daily Mail, proviene da una fonte vicina alla cantante, che ha rivelato come il ritorno alla quotidianità post-tour abbia fatto emergere differenze insormontabili, soprattutto legate alla differenza d’età.La discreta separazione e le prime indiscrezioni di ottobreSecondo questa fonte,hanno iniziato a prendere le distanze in modo discreto già aottobre, dopo alcuni mesi di frequentazione ufficiale.