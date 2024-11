Oasport.it - LIVE Roma-Lione 0-0, Champions League calcio femminile in DIRETTA: buon avvio delle giallorosse

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22? Sinistro scoordinato di Chawinga che salta Glionna dalla sinistra ma spara alto. Poco angolo da quella posizione laterale.17? Ancora Haavi protagonista: ripiegamento difensivo d’oro della norvegese che ferma la ripartenza di Chawinga che aveva cercato il centro-area dalla sinistra.16? Ci prova Haavi, destro dalla distanza deviato. Primod’angolo per la!14? Primo corner per l’OL: sinistro avvelenato di Svava, Renard sfiora di pochissimo la sfera sul secondo palo: primo brivido!13? Laconferma lee sensazioni di qualche minuto fa: importante ridurre al minimo i rischi per mantenere il più possibile l’equilibrio di questo inizio gara.10? Thogeresen ferma Chawinga sulla destra: gran copertura sulla destra in ripartenza